Закупівля ліків через міжнародні організації буде продовжуватися - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що закупівля ліків через міжнародні організації на наступний рік буде продовжуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів щодо стану закупівлі ліків через міжнародні організації на наступний рік.

Читайте такожЗакупівля ліків через ООН дозволила за два тижні заощадити 3 млн дол. бюджетних коштів"Ми досить серйозно підійшли до вирішення питання закупівель. У 2016 році фактично ми завершили всі ті процедури, які були проведені, і фактично отримали забезпечення ліками", - сказав Гройсман.

Читайте такожАптечні мережі завищують рекомендовані державою ціни - Держпродпотребслужба

На 2017 рік, нагадав він, уряд передбачає 5,9 млрд грн, які "ми будемо направляти на забезпечення лікування стаціонарних хворих".

Щодо питання поставок він, зокрема, зазначив, що "тести на туберкульоз ми маємо 100%... дитяча онкологія - 95% забезпечення, зараз вже доросла онкологія - 99%, тести на ВІЛ - 100%, орфанні захворювання - 100%".

Читайте такожКабмін розширив перелік ліків, які будуть закуповуватися через міжнародні організації

"Вакцини через ЮНІСЕФ, які ми закуповували, - 94% вже є забезпечення. Але ми на цих закупівлях зекономили 3 млн доларів", - зауважив прем'єр.

Гройсман запевнив, що закупівлі через міжнародні організації на наступний рік продовжуватимуться.

"Це публічні закупівлі, конкурентні, і кожна гривня, яка буде направлена туди, - вона буде абсолютно ефективно використана", - додав глава уряду.