Вінниччина: мобільна амбулаторія виявлятиме ВІЛ-інфекцію

У Вінницькій області з 1 грудня розпочне діяти «Мобільна амбулаторія» з виявлення ВІЛ-інфекції та венеричних захворювань.

Про УНІАН повідомила менеджер Вінницького обласного громадського конгресу "Сталість" Оксана ЧЕРНІЙ.

За її словами, в такій амбулаторії кожен бажаючий зможе безкоштовно пройти експрес-тестування на ВІЛ та венеричні хвороби, а також отримати консультацію про інфекції, що передаються статевим шляхом.

Мобільна амбулаторія надаватиме послуги у м. Вінниці та у Вінницькому районі, у деяких райцентрах (Літин, Немирів, Жмеринка, Хмільник), місті обласного підпорядкування Ладижин, а також серед засуджених, що відбувають покарання в установах області.

Перший виїзд мобільна амбулаторія здійснить 1 грудня. Вона працюватиме на площі Театральна у Вінниці.