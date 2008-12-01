5 років буцигарні за поширення трамадолу

Червонозаводський районний суд Харкова засудив до 5 років позбавлення волі громадянина Непалу за розповсюдження трамадолу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у лютому харківські правоохоронці затримали громадянина Непалу під час отримання ним „вантажу" - отруйного лікарського засобу трамадолу в приміщенні автотранспортного підприємства. Під час обшуку працівники міліції вилучили у нього 26 830 капсул трамадолу, вартість якого за цінами „чорного ринку" становить понад 100 тисяч гривень. За цим фактом було порушено кримінальну справу. Іноземця затримано та судом йому обрано запобіжний захід - взяття під варту.

У ході слідства затриманий свою вину в скоєнні злочину визнав повністю. Він пояснив, що трамадол, що був у п’яти картонних ящиках, придбав з метою збуту. Наркоторговець повинен був відправити «товар» через свого земляка до Луганська та Черкас.

Кримінальну справу за даним фактом було порушено за ч.4 ст.321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.