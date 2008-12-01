Львівщина: семінар з питань реабілітації дітей з сімей алкоголіків

28 - 30 листопада, за підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради, у Львові пройшов науково-практичний семінар "Методика праці з дітьми, в сім’ях яких є проблема алкогольної залежності".

Організувала його Львівська обласна громадська організація "Асоціація випускників Українського Католицького Університету".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у семінарі взяли участь 50 осіб, які працюватимуть у соціальній сфері - з дітьми з сімей алкоголіків. Семінар проходитиме у смт Брюховичі на базі підприємства релігійної організації "Світлиця".

На думку організаторів семінару, однією з форм соціальної та психологічної реабілітації таких дітей є “проведення для них соціо-терапевтичних світлиць і таборів, де ці діти мають можливість перебувати в іншому середовищі, ніж те, до якого звикли вдома”.

Методикою організації та принципами функціонування соціо-терапевтичних світлиць і таборів з учасниками семінару поділиться Малгожата РИБАЦКА, яка вже впродовж багатьох років організовує їх у Польщі. У цих світлицях і таборах діти засвоюють нові принципи співпраці у спільноті, вчаться нових форм поведінки, пробують себе у нових соціальних ролях. За допомогою особливих принципів відносин у такому таборі діти проходять свого роду реабілітацію, засвоюють суспільно-прийнятні форми поведінки, знаходять групу підтримки, мають більше шансів свідомо керувати власною поведінкою.