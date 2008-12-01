У Кременчузі через отруєння самогоном помер 17-річний хлопець

У Кременчузі Полтавської області через отруєння самогоном помер 17-річний хлопець.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в центрі по зв`язках з громадськістю ГУ УМВС в Полтавській області.

За їхніми даними, 23 листопада неповнолітній хлопець на відпочинку разом з чотирма товаришами пив куплений самогон. «Хлопець, перебуваючи за столом, раптово змінився в обличчі, встав і вийшов надвір. Через деякий час всі почули, як неначебто щось впало. Двоє хлопців вийшли подивитися, що трапилося, і побачили, що на землі лежить їхній товариш, який знепритомнів», – сказано в міліційному повідомленні.

Хлопця було госпіталізовано в реанімацію однієї з лікарень міста, де він помер через п`ять діб. «Після обстеження тіла померлого в бюро судово-медичних експертиз було встановлено, що смерть неповнолітнього настала в результаті гіпертонічного інсульту», – зазначили в прес-службі.

Працівники міліції встановили місце, де молодь придбала 1 літр самогону, і вилучили ще близько 15 літрів сурогату, 160 літрів браги і самогонний апарат. Вилучену речовину направлено на експертизу. За цим фактом проводиться подальша перевірка.