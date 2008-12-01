Чернігівщина: після ремонту відкрилося відділення нейрохірургії

У Чернігівській обласній лікарні після капітального ремонту відкрилося нейрохірургічне відділення на 40 ліжко-місць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі обласної державної адміністрації.

В день відновлення роботи відділення його відвідав голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО, який, зокрема, відзначив, що з обласного бюджету на ремонт, повну заміну меблів і придбання операційного столу було виділено 1,2 млн. грн.

Проте, по словах В.Хоменко, єдиному в області відділенню, яке цілодобово надає спеціалізовану нейрохірургічну допомогу, не вдається повністю реалізувати наявний потенціал через відсутність сучасної апаратури і устаткування.

"Сьогодні надзвичайно гостра необхідність в придбанні для роботи операційного мікроскопа, вартість якого - 700 тис. грн., тому оновлення устаткування - наступний крок обласної влади", – завірив голова ОГА.

Він також відзначив, що цього року за кошти обласного бюджету велися роботи по впорядкуванню приміщень медичних установ обласного рівня, а також центральних районних лікарень. Зокрема, кошти для ремонту були виділені Семеновському, Куліковському, Коропському районам і ряду обласних лікувальних установ.

В.Хоменко підкреслив, що питання розвитку матеріально-технічної бази лікувальних установ обласного і районного рівнів залишатимуться актуальними для влади і в наступному бюджетному році. "Навіть не дивлячись на економічну кризу, всі намічені завдання будуть виконані", - пообіцяв він.

Довідка УНІАН. Нейрохірургічне відділення Чернігівської обласної лікарні організоване як структурний підрозділ установи в 1979 році. За період існування у відділенні пролікувалися більше 35 тис. пацієнтів, яким проведено більше 15 тис. оперативних втручань. У відділенні працюють 8 лікарів, 3 з яких – кандидати медичних наук; 19 медичних сестер, 18 осіб молодшого медичного персоналу.