Зібрано майже $ 600 тисяч для допомоги ВІЛ-позитивним дітям

У Києві на добродійному аукціоні Fashion AID на підтримку боротьби з СНІД зібрано 580 тис. дол. (4 млн. грн.).

Як повідомили УНІАН у Фонді Олени ФРАНЧУК «АнтиСНІД», аукціон відбувся 29 листопада в київському готелі Premier Palace, він став найбільшим в історії України. На торги було виставлено третю соціальну колекцію проекту Fashion AID – AIDS Army Fashion, створена 32 найкращими українськими дизайнерами і присвячена боротьбі з СНІД.

Як наголосили у Фонді, зібрана сума є абсолютним рекордом для добродійних аукціонів в Україні взагалі і для аукціонів індустрії моди зокрема. Ці кошти підуть на придбання мобільних клінік для надання допомоги ВІЛ-позитивним дітям, які живуть у реґіонах України, які найбільш постраждали від епідемії СНІД.

Цього вечора підтримати фонд «АнтиСНІД» своїми виступами прийшли Олександр ПОНОМАРЬОВ, Наталія МОГИЛЕВСЬКА і учасники української «Фабрики зірок-2», команда «95-й квартал» і маленька Соломійка ЛУК’ЯНЕЦЬ.

У Фонді «АнтиСНІД» зазначили, що попри важку економічну ситуацію, за 30 лотів соціальної колекції AIDS Army Fashion вдалося зібрати понад 360 тис. дол. Найдорожчий лот у цій частині аукціону було куплено за 32 тис. дол. при стартовій ціні в 100 дол.

Також, за традицією, після свого виступу почав торгуватися з учасниками аукціону і лідер «95-го кварталу» Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ. Йому вдалося продати свою краватку за 4 тис. 200 дол.

Проте найсенсаційнішим стало закінчення аукціону, коли Віталій КЛИЧКО виставив на торги два квитки у ВІП-сектор (яких немає і не буде у продажу) на майбутній чемпіонський бій Володимира КЛИЧКА з Хасимом РАХМАНОМ у німецькому Мангаймі. Також Володимир КЛИЧКО телефоном звернувся до учасників аукціону, пообіцявши подарувати переможцю торгів за цим лотом свої боксерські рукавиці, в яких він проведе бій, з автографами – своїм і Віталія.

Під час торгів претенденти на перший ряд глядачів майбутнього історичного бою вирішили домовитися між собою прямо в залі аукціону – вони об`єднали свої ресурси та помножили найвищу запропоновану за квитки ціну на три, що становило 190,5 тис. дол., і отримали в подяку від братів КЛИЧКІВ не два, а одразу шість квитків на поєдинок, повідомили у Фонді.

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