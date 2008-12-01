СНІД - одна з головних загроз життю і здоров`ю людей у багатьох регіонах світу

Вірус СНІДу залишається однією з головних загроз життю і здоров`ю людей в багатьох регіонах планети. Про це йдеться у комюніке, поширеному Міжнародною федерацією спільнот Червоного Хреста у зв`язку з проведенням сьогодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

"Якщо кількість нових заражених вірусом стабілізувалося у ряді районів Африки, він продовжує розповсюджуватися в інших регіонах, зокрема, в країнах Східної Європи і Африки", - наголошується в документі. За даними Міжнародного Червоного Хреста, число хворих на СНІД у світі сьогодні оцінюється приблизно в 30 млн.осіб. У Росії, за даними експертів організації, зареєстровано понад 417 тисяч випадків захворювання, і їх кількість продовжує зростати.

Спеціальний представник з проблем СНІД/ВІЛ-інфекції Міжнародної федерації спільнот Червоного Хреста Мукеш Капіла підкреслив, що в цій ситуації "самозаспокоєння з приводу певних успіхів в боротьбі із захворюванням може опинитися навіть згубнішим, ніж саме розповсюдження ВІЛ, і тому необхідне нарощування колективних зусиль в цій сфері всієї світової спільноти".

Особливу увагу експерти Червоного Хреста приділяють питанням боротьби з будь-якими формами дискримінації відносно ВІЛ-інфікованих. "Подібна дискримінація недопустима в людському суспільстві, і для її подолання необхідна повсякденна копітка роз`яснювальна робота", - переконаний директор Всесвітньої програми по боротьбі з ВІЛ Міжнародної федерації Червоного Хреста Бернар Гардінер.

Всесвітня організація охорони здоров`я /ВООЗ/ прогнозує на поточний рік "різке число смертельних результатів, викликаних СНІДом". За оцінками експертів ВООЗ, хвороба може унести цього року життя 2,2 млн. осіб у світі.

ami-tass.ru