В Україні найвищі у Європі рівні смертності через серцево-судинні хвороби - МОЗ

Україна суттєво відстає від сусідніх держав за показниками очікуваної тривалості життя. Як повідомили УНІАН у МОЗ, для Європейського регіону цей показник становить 77.51, для країн ЄС – 80.87, зокрема, для Польщі – 77.89, Литви – 74.79, Словаччини – 77.07. В Україні цей показник – 71.44.

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У відомстві поінформували, що Україна має найвищі у Європі рівні смертності від серцево-судинних захворювань та мультирезистентного туберкульозу. На долю України припадає 25% смертей від СНІДу в країнах Східної Європи та Центральної Азії.

Неінфекційні захворювання (діабет, рак, серцево-судинні захворювання, хронічні хвороби органів дихання) зумовлюють понад 2/3 загальної захворюваності та близько 86% смертей в Україні.

Основними передумовами високого рівня захворюваності є такі фактори ризику, як тютюнопаління, зайва вага, брак фізичного навантаження та надмірне вживання алкоголю. Без негайних дій Україна може втратити наступне покоління через високі рівні смертності від хронічних неінфекційних захворювань.

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У МОЗ також нагадали, що Кабмін дав старт створенню системи громадського здоров’я в Україні, ухваливши Концепцію громадського здоров'я. У ній закладені засади переорієнтації фокусу системи охорони здоров’я від політики лікування до політики зміцнення та збереження здоров’я і попередження захворювань.