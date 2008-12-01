За 10 місяців на Закарпатті - 33 нові випадки зараження ВІЛ-інфекцією

За 10 місяців поточного року в Закарпатській області на диспансерний облік взято 33 ВІЛ-інфікованих хворих.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА Василь СКРИП.

За його словами, загалом на диспансерному обліку в Закарпатті - 151 ВІЛ-інфікована особа, з них 16 — хворі на СНІД. Також протягом цього року зареєстровано 11 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Один з таких малюків помер від іншого захворювання (дихальна недостатність), а ще одному підтверджений діагноз ВІЛ/СНІД.

Як стверджує В. СКРИП, з часу виявлення першого випадку інфікування у 1989 році по жовтень 2008 року в Закарпатській області офіційно зафіксовано 258 випадків діагностування ВІЛ-інфекції, в тому числі 62 особам встановлено діагноз СНІД.

За ці 19 років у Закарпатті від СНІДу померли 44 особи, за 10 місяців 2008 року від цієї хвороби померла лише одна людина.

При розподілі всіх випадків інфікування ВІЛ, враховуючи дітей до 14 років, питома вага чоловіків становить 53,88 %, жінок — 46,12 %.

Щодо шляхів зараження, то, як стверджує начальник управління охорони здоров’я,

20-25 % інфікованих становлять споживачі ін’єкційних наркотиків, близько 50 % інфікуються статевим шляхом.

«Як і загалом по Україні, кількість офіційно зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції занижена, порівняно з реальним показником епідемії, і відображає лише тих ВІЛ-інфікованих, котрі звертаються в мед заклади», — зауважив В. СКРИП.