Волинь: у 2008 році ВІЛ-позитивні жінки народили 43 дитини

У Волинській області з початку року у ВІЛ-позитивних жінок народилось 43 дитини. Загалом за цей період виявлено 301 новий випадок ВІЛ-інфекції, минулого року – 311.

Про це повідомили УНІАН в обласному центрі з профілактики і боротьби зі СНІДом.

Як зазначено у повідомленні, результати аналізу свідчать, що надалі в області слід очікувати зростання кількості хворих на СНІД та смертності від СНІДу. Протягом останніх років зростає частка статевого шляху інфікування, який у 2007 році становив 40,5%. Інфекція поширюється на благополучні верстви населення, що, у свою чергу, призводить до збільшення кількості дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів. Найбільш неблагополучними щодо поширеності ВІЛ-інфекції є: міста Нововолинськ, Луцьк, Володимир-Волинський, Ковельський, Іваничівський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони.

З травня 2005 року Волинська область була включена у план впровадження розширеної антиретровірусної терапії для лікування хворих на ВІЛ/СНІД в Україні. Зараз антиретровірусну терапію отримують 75 дорослих (з них двоє - в установі виконання покарань) і 21 дитина. Відповідно до обласного плану введення в антиретровірусну терапію, на кінець 2008 року будуть отримувати лікування АРВ-препаратами 101 хворий на ВІЛ/СНІД. Усі хворі, які отримують АРТ в області, охоплені медико-соціальною підтримкою соціальних працівників обласного благодійного фонду „Шанс", зазначили в обласному центрі з профілактики і боротьби зі СНІДом.

Також в обласному центрі СНІДу, центральних та міських лікувальних закладах області створено кабінети «Довіра», де можна отримати консультування та безкоштовне тестування на ВІЛ-інфекцію. На базі обласного центру СНІД здійснюються біохімічні та гематологічні дослідження крові, обстеження на гепатити В і С, опортуністичні інфекції, проводиться ультразвукова діагностика.

Всього за період епідемії на Волині від СНІДу померло 173 особи, у тому числі 7 дітей.