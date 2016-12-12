ДСНС попереджає українців про небезпеку тонкого льоду

Про це повідомляється на сайті відомства.

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«У зв’язку з вiдлигою та снiготаненням очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Дністра на 0,2-1,0 м, на річках басейнів Захiдного Бугу та Прип’яті на 0,1 – 0,5 м. За таких умов виходити на крихку кригу, а тим паче рибалити, вкрай небезпечно, адже це може стати причиною трагічних наслідків», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в смт Березнегувате Миколаївської області 6 грудня під час прогулянки по тонкому льоду р. Висунь, потонув чотирирічний хлопчик.

7 грудня фахівці ДСНС вилучили з водойми тіло мешканця села Ковалівка Васильківського району Київської області.

У той же день у Вінниці, на річці Південний Буг, 55-річний місцевий житель провалився під кригу. До приїзду рятувальників чоловіка врятували рибалки, які перебували поблизу.