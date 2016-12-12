В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 59 осіб, на воді - 16
09:37, 12 грудня 2016Країна
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В Україні минулого тижня, 5-11 грудня, під час пожеж загинуло 59 осіб.
В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 59 осіб / REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
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Всього за тиждень ліквідовано 1002 пожежі, врятовано на пожежах 41 людина і не допущено знищення вогнем 479 будівель та 40 одиниць техніки. Орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, складають 5 млн 81 тис. грн.
Крім того, за даними ДСНС, протягом минулого тижня на водних об'єктах загинуло 16 осіб.
Також за тиждень піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та вилучено 1 тис. 218 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.
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