В Україні за минулий тиждень на пожежах загинули 59 осіб, на воді - 16

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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Всього за тиждень ліквідовано 1002 пожежі, врятовано на пожежах 41 людина і не допущено знищення вогнем 479 будівель та 40 одиниць техніки. Орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, складають 5 млн 81 тис. грн.

Крім того, за даними ДСНС, протягом минулого тижня на водних об'єктах загинуло 16 осіб.

Також за тиждень піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та вилучено 1 тис. 218 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.