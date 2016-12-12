Гройсмана закликали не призначати держсекретарем МОЗ Шолойко, родичі якої пов'язані з фармбізнесом

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Центру протидії корупції, Transparency International Ukraine та БФ «Пацієнти України» до Кабінету міністрів України. Крім того, громадськість закликала оприлюднити результати тестування та відео співбесід усіх кандидатів на посаду держсекретаря.

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У конкурсному відборі на держсекретаря МОЗу перемогла Наталія Шолойко, уся сім’я якої працює із фармацевтичним бізнесом. Її чоловік - Олександр Хейломський - співзасновник фірми «Рідан» та заступник голови Правління ПрАТ «Індар», що спеціалізується на виробництві генно-інженерних інсулінів. За інформацією ЗМІ, у 2012-2015 рр. ПрАТ «Індар» фігурував у кримінальному провадженні СБУ щодо розкрадання коштів в особливо великих розмірах на суму близько 500 млн грн. Більше того, донька Наталії Шолойко – Тетяна Хейломська очолює фірму «МВВ Інструментс», яка відома поставками медичного обладнання для ПрАТ «Індар» за завищеними цінами. Співвласником цієї фірми є свекор Наталії Шолойко – Борис Хейломський.

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«Два місяці тому Наталія Шолойко проходила конкурс на голову Держлікслужби, проте «забула» вказати в декларації, що її сім’я працює у фармацевтичному бізнесі. Тоді кандидатуру пані Шолойко було відхилено саме через те, що вона приховала цю інформацію від конкурсної комісії, - зазначає виконавчий директор БФ «Пацієнти України» Ольга Стефанишина. – Важливо, щоб уся інформація, зазначена у деклараціях конкурсантів на держсекретаря МОЗу, була не лише оприлюднена, а й ретельно перевірена», - додає вона.

Громадські організації вимагають оприлюднити документи, які подавали учасники на конкурс на державного секретаря, включно із деклараціями, які мають бути на сайті Національної агенції з питань запобігання корупції відповідно до норм чинного законодавства.

«Робота конкурсної комісії з відбору держсекретарів – дуже непрозора. Громадськість не знає як проходив процес оцінювання кандидатів, оскільки ЗМІ не впустили на засідання конкурсної комісії, невідомо, які бали отримали учасники, а також не було оприлюднено їхні декларації. Як наслідок, не зрозуміло, наприклад, чи повідомила конкурсну комісію Наталія Шолойко про наявність в неї конфлікту інтересів у зв’язку із тим, що її сім’я працює у фармацевтичному бізнесі, а чоловік навіть є заступником голови правління підприємства, що знаходиться у сфері управління МОЗу, – зазначає Олександра Устінова, член Правління ГО «Центр протидії корупції».

«Якщо в ключових міністерствах почнуться реформи, то уся система змушена буде змінитися. Проблема із одіозними кандидатурами є і в інших міністерствах із прогресивними міністрами-реформаторами. Є питання по Андрію Галущаку, який може стати держсекретарем Міністерства інфраструктури. Як і Уляна Супрун, міністр інфраструктури Володимир Омелян, уже заявив про свою позицію з приводу цього призначення», – додає Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International Ukraine.

Нагадаємо, 7 грудня конкурсна комісія обрала державних секретарів Міністерства внутрішніх справ (Олексій Тахтай, який у 2011-2014 рр. контролював виконання доручень Віктора Януковича; фігурує у скандальному відео СБУ про пісок), Міністерства інфраструктури (Андрій Галущак, який був керівником Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва) та Міністерства економічного розвитку та торгівлі (Олексій Перевезенцев, головний юрист цього Міністерства в Уряді Миколи Азарова; два роки працював у Нацагентстві з питань Євро 2012 під керівництвом Бориса Колеснікова).

Громадськість закликає Уряд врахувати минуле цих людей та обрати на посаду державних секретарів справді незалежних та професійних людей.