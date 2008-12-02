Суперкорисна морська капуста

Морська капуста добре відома. Продається в основному як напівфабрикат: тонко нарізана і заморожена морська капуста в брикетах. Це чудовий варіант, оскільки її можна приготувати і заправити по власному смаку.

У деяких супермаркетах продається норі – водоростевий "папір" для приготування суші - у вигляді квадратних листів і стрічок. А в деяких магазинах можна побачити хліб і булочки з водоростями.

Крім того, існує цілий букет харчових добавок з водоростей і з водоростями. Ми вже не говоримо про неосяжний ринок косметичних засобів, які намагаються "нагодувати" нас тими ж водоростями через шкіру.

По багатству хімічного складу водорості не мають конкурентів серед продуктів харчування. Їх просто нема з чим порівняти. У наших же аптеках їх все ще пропонують, як джерело йоду і легке проносне. Насправді в тій же ламінарії знайдено близько сорока макро- і мікроелементів, і всі основні вітаміни. Вони - прекрасне джерело корисної і дефіцитної клітковини. Як і інші водорості, може служити хорошим джерелом кальцію для тих, хто не вживає молока. У ста грамах водоростей міститься 1000-1400 міліграм кальцію.

Водорості багаті залізом, вони виручать вегетаріанців і тих, хто постить. Причому якщо 100 г яловичини або свинини містять близько 2.5 міліграма заліза, а 100 г курятини - 1.6 міліграм, то в 100 г водоростей - від 6-29 міліграмів заліза.

Ще одна проблема вегетаріанців - нестача вітаміну В12. Прийнято вважати, що він міститься тільки в тваринних продуктах. Проте водорості можуть успішно конкурувати з м`ясом і яйцями за вмістом цього найважливішого вітаміну, і поступаються лише печінці. Фосфор, необхідний мозку, і калій, корисний для серця, присутні в них також в рекордних кількостях.