У Латвії - епідемія гепатиту А

У Латвії спалах вірусу гепатиту А. Кількість хворих перевалила за 2 тисячі осіб, при населенні в 2,3 мільйона.

У країні офіційно оголошена епідемія, але сил медиків не вистачає.

Хворіють цілими сім`ями. Для порівняння: вже 10 років підряд в Латвії фіксувалися лише осередкові захворювання жовтяниці. Минулого року хворих на всю країну було 15 осіб. У цьому - вже більше двох тисяч. У лікарні щодня поступають десятки хворих.

Причина - жовтяниці довго не було, і імунітету проти неї у населення немає. Громадян закликають робити щеплення самостійно за ціною близько 50 доларів за укол.

Перервати епідемію може погода: зараза не любить холодів.

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