У Латвії - епідемія гепатиту А
09:43, 02 грудня 2008Країна
0
Можуть перервати лише холоди
У Латвії спалах вірусу гепатиту А. Кількість хворих перевалила за 2 тисячі осіб, при населенні в 2,3 мільйона.
У країні офіційно оголошена епідемія, але сил медиків не вистачає.
Хворіють цілими сім`ями. Для порівняння: вже 10 років підряд в Латвії фіксувалися лише осередкові захворювання жовтяниці. Минулого року хворих на всю країну було 15 осіб. У цьому - вже більше двох тисяч. У лікарні щодня поступають десятки хворих.
Причина - жовтяниці довго не було, і імунітету проти неї у населення немає. Громадян закликають робити щеплення самостійно за ціною близько 50 доларів за укол.
Перервати епідемію може погода: зараза не любить холодів.
Kp.by
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter