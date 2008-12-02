ООН закликає припинити дискримінацію хворих на СНІД

Лідери ООН у Всесвітній день боротьби зі СНІДом, закликавши продовжити боротьбу проти глобальної епідемії та припинити дискримінацію хворих на СНІД.

Як повідомляється у прес-релізі Центру новин ООН, Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН у своєму виступі звернув увагу на проблему дискримінації хворих, яка заважає їм звертатись за допомогою до лікарів.

Комісар ООН з прав людини Наві ПІЛЛАЙ зауважила, що «через 27 років після того, як СНІД уперше було визначено як хворобу, упередження щодо людей, які живуть з цим захворюванням, сильніші, ніж коли-небудь». Комісар наголосила, що хворі вимушені приховувати свій статус через криміналізацію передачі СНІДу, заборону вільного пересування хворих та інші каральні заходи. «СНІД процвітає на ґрунті несправедливості і нерівності», - заявила Н.ПІЛЛАЙ.

Виконавчий директор Жіночого фонду розвитку ООН (UNIFEM) Інес АЛБЕРДІ вказала на проблему дискримінації жінок, які наражаються на загрозу насилля, ізоляції, упереджень, як тільки вони вирішують зробити аналіз на СНІД чи звернутися за лікуванням.

Президент Генеральної Асамблеї Мігель Д`ЕСКОТТО звернув увагу на факти: у минулому році з`явилось 2,5 млн. нових ВІЛ-інфікованих, інші 2,1 млн. померли від СНІДу.

Водночас Глобальний фонд боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією сьогодні заявив про прогрес у боротьбі зі СНІДом: 2 млн. хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД отримали антиретровірусну терапію у цьому році, що на 40% більше, ніж торік.