Донеччина: лише 35% хворих на СНІД одержують лікування

У Донецькій області сьогодні тільки 35% ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД одержують необхідне противірусне лікування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, для ефективного подолання епідемії СНІДу потрібно збільшити охоплення ВІЛ-інфікованих і хворих противірусним лікуванням до 80%. На даний час охоплено лише 35% таких, що потребують лікування, – 1662 пацієнти, зокрема 173 дитини.

Враховуючи високу вартість препаратів, лікування проводиться за рахунок коштів держбюджету і гуманітарної допомоги міжнародних фондів, і в сучасних умовах не може бути покладено на місцеві бюджети, зазначили в обладміністрації.

Всього в області в даний час зареєстровано 29 тис. 75 ВІЛ-інфікованих (зокрема 6 тис. 403 - з діагнозом СНІД), із них 3 тис. 964 дітей до 18 років (зокрема 124 - з діагнозом СНІД). На диспансерному обліку перебуває 19 тис. 274 чол. (1 тис. 434 - до 18 років), із них з діагнозом СНІД – 2 тис. 694 (61 - до 18 років). В області померло від СНІДу 3 тис. 535 зареєстрованих хворих, із них 62 дитини.

Зараз Донецька область в загальноукраїнському рейтингу за епідемічними показниками ВІЛ-інфекції/СНІДу посідає 21-е місце (у 2007 році - 23-е місце).

Фахівці відзначають зростання залучення жінок репродуктивного віку до епідемії і, як наслідок, постійне збільшення дітей, які народилися від ВІЛ-інфікованих матерів (зростання на 30% щороку).