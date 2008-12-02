У Китаї продовжують помирати немовлята через суміші з меламіном

У Китаї шість немовлят померли за останні три місяці через вживання молочних сумішей, що містять меламін. Про це, як пише сьогодні газета "Чайна дейлі", повідомило Міністерство охорони здоров`я КНР.

Експерти міністерства проаналізували причини 11 дитячих смертей по всій країні за період з вересня по листопад і пришли до висновку, що лише п`ять випадків не були викликані попаданням в організм дітей меламіну. Випадки смертей немовлят, з великою часткою ймовірності пов`язані з небезпечним хімікатом, були виявлені в провінціях Цзянсі, Чжецзян, Гуйчжоу, Шеньсі і Ганьсу. Раніше у звіті за період з травня по серпень китайське МОЗ визнало три "меламінові смерті" немовлят.

В даний час в китайських лікарнях на лікуванні - 861 дитина, що постраждала від меламін, що входив до складу дитячого харчування. У всіх хворих дітей були виявлені ураження нирок. Всього ж в КНР від цієї речовини постраждали 294 тис дітей, з них було госпіталізовано 51,9 тис. Переважна більшість маленьких пацієнтів після курсу лікування були виписані.

ami-tass.ru