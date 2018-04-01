Що таке калорії та як їх вимірюють

Природа влаштувала нас так, що, навіть з`ївши зайве, людина не має повнішати. Але ми порушуємо її засади, в результаті стає все більше тих, хто вимушений рахувати калорії. Але що це таке - калорії?

Калорії - це кількість тієї енергії, яку ми одержуємо з продуктів і повинні обов`язково утилізувати, тому бо, якщо баланс між надходженням і витратою не буде дотриманий, людина неодмінно почне товстішати. Хто і як визначив, що в огірках їх, наприклад, 20, а в м`ясі - 200? Методів для цього, виявляється, немало. Основний - використання калориметра - спеціальної термічно ізольованої камери, в якій спалюється продукт і з`ясовується, скільки при цьому виділяється тепла (енергії). У нашому організмі фактично відбувається те ж саме, і одержану енергію людина використовує на себе: на обмін речовин, на фізичну активність і на вироблення тепла.

А як же визначають кількість калорій, які ми витрачаємо, займаючись фізичною працею? Виявляється, людину теж можна помістити у великий калориметр і порахувати, скільки вона виділятиме тепла. Метод не завжди зручно використовувати, тому існує кілька способів непрямої калориметрії. Наприклад, кількість калорій визначається по тому, скільки чоловік спожив кисню і виділив СО2. Є методи, засновані на вимірюванні частоти серцебиття.

Звідки невідповідність?

Та все ж величезна кількість довідників по калорійності часом бентежить: цифри виявляються різними. Чому так відбувається?

- Американські, європейські, азіатські, російські дані калорійності продуктів можуть різнитися, - говорить Мінкаїл Гаппаров, член-кореспондент РАМН, замдиректора по науковій роботі ГУ НІІ харчування РАМН. - Вміст білків, жирів, вуглеводів в продуктах коливатиметься залежно від клімату, грунту, сортів, видів тощо. Більш того, сільське господарство прагне йти в руслі інтенсифікації, а тому картопля, наприклад, років сто тому містила 21-22% крохмалю, зараз кращі його сорти містять 12-13%. Тож, його енергетична цінність зменшилася. Крім того, чим вище врожайність, тим менше наповнення продукту: у цукровому буряці при великому урожаї цукру менше, тож, і калорійність нижча. Тому розбіжності в цифрах цілком з`ясовні.

Куди дівати енергію?

З тим, як рахувати калорії, ми розібралися, але набагато важливіше вирішити, куди їх дівати.

- Основна частина енергії сучасної малорухливої людини (понад 60%) йде на побудову структури організму. На фізичну активність він витрачає зовсім мало - 25-30%, а мав би - близько 50%, - продовжує Мінкаїл Гаппаров. - Небезпека навіть не в тому, що стали їсти більше жирного, а в тому, що стали менше рухатися. Зараз активний спосіб життя веде 5-8% населення. Людина сама себе знерухомила (автомобілі, ліфти, телевізор, навіть на кермі гідропосилювач) і підійшов до нижньої межі: витрати енергії складають всього 2000-2500 ккал на день - це вже критичні цифри. Якщо і далі так піде, у людей розвиватиметься м`язова дистрофія, млявість, ризик ожиріння зросте в 3-5 разів, за ним почнуться проблеми з серцем і судинами, діабет. Вже сьогодні в розвинених країнах надмірна маса у понад мільярда людей, а діагноз «ожиріння» - майже у 800 мільйонів. Жахливо, що від цього страждають навіть діти! Дитина принаймні 20% добового часу маєпустувати - бігати, стрибати, плавати, а цього немає.

Якщо ви з`їли 2 зайвих шматочка цукру (приблизно 10 г) - це близько 40 ккал. З них синтезується майже 3 г жиру. Якщо ці зайві шматочки споживатимуться щодня, їх цілком вистачить, щоб протягом року набрати понад 1 кг зайвої ваги. Двадцятирічна людина за 10 років набере більше 10 кг, через 20 років - 20 кг, і до 40-50 років він вже матиме не тільки зайву вагу, але і масу проблем, з ним зв`язаних.

Як залишитися струнким

З-за столу треба завжди вставати з легким відчуттям ненасиченості.

Хоч би раз в тиждень слід зважуватися і порівнювати результат з попереднім.

Якщо ви бачите, що почали видужувати, треба обмежити або загальна кількість їжі, або її калорійність, або почати більше рухатися, або те, інше і третє одночасно.

Навіть якщо людина любить поїсти, хороші фізичні навантаження не дадуть утворитися зайвим кілограмам. Якщо ваша професія не пов`язана з фізичною працею, треба проходити 6-8 км. щоденно.

Основне харчове навантаження (80-85%) повинне бути у першій половині дня.

Рейтинг. Найенерговитратніші види діяльності

1. Біг - вгору по сходинках 900 ккал/ч

2. Швидкий біг - по прямій (16 км/ч) 750 ккал/ч

3. Їзда - на велосипеді (20 км/ч) 540 ккал/ч

4. Ходьба - на лижах 485 ккал/ч

5. Швидкісне плавання - (2,4 км/ч) 460 ккал/ч

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