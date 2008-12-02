Як позбавитися нігтьового грибка

«Придбати» нігтьовий грибок досить просто, адже передається він побутовим шляхом, а ось позбавитися його складніше. Для цих цілей можна скористатися засобами народної медицини, з рецептами яких, ми вас і познайомимо.

Можна приготувати такий розчин: дві чайні ложки спирту змішати з двома чайними ложками оцетової есенції і однією чайною ложкою гліцерину.

Одержаним розчином слід змащувати уражений ніготь, робити це краще на ніч. Загальна кількість процедур складає від п`ятнадцяти до тридцяти. В результаті такого лікування ви позбавитеся хворого нігтя.

Щоб не допустити опіку шкіри при такому лікуванні, її варто ретельно витерти і нанести на суху шкіру жир.

Можна при лікуванні нігтьового грибка скористатися і свіжим листом лопуха, який слід протерти, але не мити. Прожилки із зворотного боку листя розм`якшіть за допомогою молоточка і розкатайте качалкою. Після проведення всіх підготовчих заходів на лист лопуха поставте ногу, а його краї загорніть так, щоб вони покривали пальці ніг, після чого накладіть пов`язку.

Курс лікування складає не менше двадцяти одного дня і складається з двох процедур, що проводяться двічі в день, вранці і увечері.

Лопух розм`якшить хворий ніготь, який втратить свою форму, але надалі знов її знайде. Та і п`ятам своїм ви зробите добру справу, вони стануть гладкими.

Рекомендується для позбавлення від нігтьового грибка використовувати і аптечну 20%-ву настоянку прополісу, в яку слід вмочити ватний тампон і прикласти його до хворого місця. Проводити таке лікування слід щодня, воно допоможе позбавитися старого і хворого нігтя.

Можна також протягом двадцяти днів щодня вранці і увечері наносити на уражені грибком нігті по краплі йоду, та і не варто забувати і про здорові, на вигляд, сусідні нігті, робіть це через день. Через тиждень або трохи раніше ви відчуєте легке печіння і деякий біль біля хворого нігтя, такі відчуття є підтвердженням успішності лікування.

Якщо ж больові відчуття доставляють вам проблеми, то лікування можна проводити рідше, тобто робити процедури не частіше за три рази на два дні.

Скористайтеся ножними ваннами з морською сіллю, проводіть їх щодня по п`ятнадцять хвилин протягом кількох днів (від трьох до семи). Змащуйте нігті свіжим соком чистотілу тричі на день впродовж трьох місяців.

Візьміть свіже горобинове листя, розітріть їх і прикладіть до хворих нігтів, закріпіть примочку бинтом. Міняйте пов`язку щодня.

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