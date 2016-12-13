Україна та Литва підписали меморандум про співпрацю у сфері охорони здоров’я

У рамках робочого візиту в Україну Президента Литовської Республіки Далі Грибаускайте було підписано низку документів щодо розширення двосторонньої співпраці між державами.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ було, зокрема, підписано меморандум про розуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Литви. Документ підписали в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун та Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.

Меморандум має сприяти розширенню співпраці з Литвою у питаннях розвитку/реформування системи охорони здоров’я в Україні, профілактики та контролю захворювань, вдосконалення політики в сфері медицини, медичної та психологічної реабілітації. Співпраця здійснюватиметься шляхом обміну інформацією, досвідом та фахівцями, проведення тренінгів та спільних досліджень.

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Передбачається також обмін інформацією про практику впровадження нових стандартів безпеки та гігієни праці.