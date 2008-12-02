Чим корисні мандарини

Лікувальне застосування мандаринів:

- Мандариновий сік є корисним дієтичним і лікувальним напоєм. Особливо він рекомендується дітям (навіть немовлятам) і хворим.

- При високій температурі сок мандарина добре угамовує спрагу.

- Мандарини використовують при лікуванні астми і бронхітів. Вони містять велику кількість фенолікової амінокислоти, яка називається сінефріном. Це добре відомий протизастійний і протинабряклий засіб. Для очищення легенів від слизу рекомендується кожен ранок випивати по склянці мандаринового соку.

- Пом`якшують кашель і надають відхаркувальну дію при бронхітах, трахеїтах настої і відвари з сухої шкірки на воді (1:10).

- При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються проносами, дуже корисні свіжі мандарини і сік.

- Мандаринова шкірка входить до складу суміші лікарських рослин для отримання гіркої настоянки, яка застосовується в медицині для підвищення апетиту і поліпшення травлення, її приймають по 10-20 крапель за 15-30 хвилин до їжі.

- Для стимуляції апетиту рекомендують в тих же дозах настоянку сухої шкірки мандарина.

- Від гельмінтів позбавляє рясне вживання мандаринового соку.

- Плоди мандарина застосовують як цінний дієтичний продукт, що насичує організм вітамінами в зимовий час.

- Мандарини мають антицинготну дію, підвищують апетит, покращують обмінні процеси.

- Ефірне масло мандарина піднімає настрій.

- При діабеті відвар з шкірки мандаринів сприяє зниженню рівня цукру в крові. Шкірку 3 плодів кип`ятять 10 хвилин в 1 л води. Відвар потрібно тримати в холодильнику непроцідженим і приймати щодня.

- Мандарини і мандариновий сік завдяки фітонцидним властивостям надають антимікробну дію.

- Зовнішнє застосування мандаринового соку допомагає в боротьбі з молочницею.

- Сік і плоди мандарина ефективно діють при дизентерії.

- При рясних клімактеричних кровотечах мандарини широко використовують як кровоспинний засіб.

- При шкірних захворюваннях дія фітонцидів, що містяться в мандарині, настільки сильно, що свіжий сік вбиває деякі грибки (трихофітію, мікроспорію тощо). Щоб вилікувати шкіру і нігті, уражені грибком, слід багато разів втирати в них сік з часточки або шкірки мандарина.

УВАГА!

Мандарини можуть подоазнбвати нирки і слизову оболонку шлунку і кишечника. Тому вони не рекомендуються при виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки, при гастритах з підвищеною кислотністю шлункового соку, ентеритах, коліті і загостреннях запальних захворювань кишечника, а також при холециститі, гепатиті і гострому нефриті.