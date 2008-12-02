Хворому на лейкемію потрібна термінова допомога
Кров «3 групи +» і термінова операція
"Допоможіть врятувати сина!" - з цим закликом до всіх звертаються батьки БЄЛОУСОВА Альберта. Вони хочуть, щоб у нього було майбутнє. Ось тільки справитися з такою бідою самим дуже складно...
Альберту лікарі встановили страшний діагноз – лейкемія.
Зараз Альберт перебуває в інтенсивній терапії гематологічного відділення Київської обласної лікарні.
Для його порятунку потрібна кров «3 групи +» і термінова операція, для проведення якої потрібні значні кошти.
ЖИТТЯ ДИТИНИ В ТВОЇХ РУКАХ! ЙОМУ ПОТРІБНА ТВОЯ ДОПОМОГА! НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ!!! ГОРЕ, ЯК І ДІТИ, НЕ БУВАЄ ЧУЖИМ!!!
Контактний телефон: 8097 271-63-86, 8097 440-27-94.
Реквізити для переказу грошей:
місто Київ « Райффайзен банк Аваль», МФО 380805
Р/с 262001049539, ІН 2908219975
Бєлоусов Сергій Євгенович
Призначення платежу: для операції.