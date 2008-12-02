Буковина: у регіоні знизився показник ранньої малюкової смертності

Рання малюкова смертність у Чернівецькій області цього року знизилася з 5,6 проміле до 3 проміле, мертвонароджуваність становила 3,9 проміле проти 5,2 проміле за аналогічний період минулого року, рівень перинатальної смертності знизився з 10,6 до 7,2 на тисячу новонароджених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії облдержадміністрації повідомив начальник Головного управління охорони здоров’я Чернівецької ОДА Ігор ШКРОБАНЕЦЬ.

За його словами Найвищий показник малюкової смертності сьогодні на Буковині зафіксовано у Заставнівському та Глибоцькому районах, а найнижчий – у Кельменецькому, Путильському та Герцаївському районах.

На думку Ігоря ШКРОБАНЦЯ, на зниження показників малюкової та перинатальної смертності в області суттєво вплинуло створення у червні 2006 року на базі обласного медико-діагностичного центру обласного Центру охорони плоду та медико-генетики, який надає спеціалізовану допомогу вагітним, покращання матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів охорони материнства та дитинства.

Упродовж 2007-2008 років проведені капітальні реконструкції пологових відділень семи районів області та пологових будинків Чернівців. На ремонтні роботи пологових будинків Чернівців та пологових відділень ЦРЛ з різних джерел фінансування було витрачено майже 1 млн. 150 тис. грн.

У 2009 році заплановано ввести в дію пологові відділення в усіх районних лікарнях Буковини.