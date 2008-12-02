Львівську облраду пікетують працівники аптек

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбувається засідання позачергової сесії Львівської облради.

Працівники комунальних аптек Львівщини вимагають від обласної ради відмовитись від розгляду питання про концепцію розвитку комунальних аптечних підприємств області. Вони одягнені у білі халати і тримають плакати з написами: «Геть брудні руки від білих халатів!», «Не руйнуйте сільську аптечну мережу». Працівники аптек висловлюють обурення діями директора львівського державного комунального підприємства «Обласний аптечний склад» М.ЯРЕМЧИКА та окремих депутатів обласної ради, які, за їх словами, намагаються «проштовхнути затвердження на сесії концепції розвитку комунальних аптек Львівщини, яке призведе до ліквідації мережі комунальних аптек взагалі».

«Ми виступаємо проти об’єднання 65 львівських аптек в єдину структуру із зовнішніми інвестиціями. Йдеться про 22 млн. грн. під 13% річних, які обіцяють повернути за 20 місяців, однак у сучасних умовах це просто нереально. Крім того, ліквідація комунальних аптек несе пряму загрозу масового звільнення їх працівників», - заявила представникам ЗМІ генеральний директор Львівської обласної аптечної корпорації Неоніла БИК.

Учасники акції протесту переконані, що «концепція об‘єднання аптек є рейдерським захопленням цілої аптечної мережі області і має замовний характер. Внесення до порядку денного цього питання відбулося несподівано, без попереднього обговорення».

За словами працівників аптек, якщо обласна рада не виконає їхні вимоги, вони готові вдатися до безстрокової акції протесту біля стін обласної ради і оголосити голодування.