Підписано указ про посилення відповідальності за порушення прав людей з інвалідністю

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, документ підписано під час зустрічі з представниками громадського руху людей з інвалідністю, яка відбулась в день 10-ї річниці ухвалення Конвенції про права осіб з інвалідністю ООН.

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«Такі дефініції як рівноправ’я, інклюзія, універсальний дизайн, доступність мають стати абсолютно відправними точками для кожного високопосадовця, кожного державного службовця, для всіх без виключення пересічних громадян України», - наголосив Порошенко.

За словами Порошенка, основна мета документа - зміна тих традицій, які, на жаль, все ще існують в нашій державі по відношенню до людей з інвалідністю. Його положення охоплюють основні сфери життєдіяльності людей з інвалідністю та всі їхні категорії.

Серед кроків, які необхідно зробити задля реалізації поставленої мети, президент назвав першочергове посилення відповідальності за порушення прав і законних інтересів людей з інвалідністю, формування у свідомості громадян толерантного ставлення до людей з інвалідністю, поліпшення рівня та якості забезпечення людей з інвалідністю медичними та реабілітаційними послугами.

«Ми маємо робити надзвичайно важливі кроки. Починаючи з дитячих садків та шкіл, гуртожитків в університетах, метро, магазинів, проектно-архітектурних бюро, які створюють проекти, міської влади», - сказав глава держави, акцентувавши увагу і на необхідності розвитку інклюзивної освіти.

«І коли ми говоримо про європейську інтеграцію, ми всі маємо розуміти, що це є і шана, повага та захист інтересів людей з інвалідністю, а не просто начепити синій прапор з зірками. Бо реформи, обличчя країни починається в першу чергу з кожного з нас», - додав Порошенко.

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Президент наголосив на потребі удосконалювати систему підтримки учасників АТО, цивільних постраждалих та внутрішньо переміщених осіб, які дістали поранення, контузію, травму чи захворювання, що призвели чи можуть призвести до інвалідності.

«Необхідно забезпечити реабілітацію, адаптацію та працевлаштування демобілізованих учасників антитерористичної операції з інвалідністю. Саме тому було запроваджено інститут Уповноваженого президента з питань реабілітації поранених учасників АТО», - пояснив глава держави.

Порошенко заявив про готовність до результативної співпраці в напрямку вдосконалення державної політики щодо людей з інвалідністю і практики її реалізації, яка має здійснюватися як через Уповноваженого Валерія Сушкевича, так і через Уповноваженого Вадима Свириденка.

Він висловив упевненість, що і уряд, і парламент здійснять усі необхідні кроки для вирішення питань, які стосуються забезпечення, охорони та захисту прав учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, цивільних постраждалих та пересічних громадян з інвалідністю.

«Повернувшись на шлях економічного зростання, Україна зможе забезпечити і повернути свій борг як держава громадянам з інвалідністю. Бо змінюючи ставлення до людей з інвалідністю, ми змінюємо себе і, передусім, змінюємо державу», - підкреслив Порошенко.

Важливим юридичним кроком на шляху до забезпечення прав людей з інвалідністю президент також назвав ухвалення змін до закону «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї» з урахуванням стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю.

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«Цими змінами закладено підґрунтя для приведення національного законодавства у відповідність зі світовими стандартами коректного й недискримінаційного позначення таких людей як «осіб з інвалідністю», а не як «інвалідів», - додав Порошенко.

Уповноважений президента з прав людей з інвалідністю Сушкевич назвав цей указ найбільш системним і комплексним із тих, які були до цього часу підписані щодо питань людей з інвалідністю. Документ, за його оцінкою, охоплює всі сфери життя таких людей.