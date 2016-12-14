Гройсман закликав чиновників приділяти увагу забезпеченню прав людей з інвалідністю

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав чиновників приділяти увагу забезпеченню прав і створенню безбар'єрного середовища для людей з інвалідністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

За словами прем'єра, необхідно розуміти проблеми людей з інвалідністю і приділяти їм особливу увагу.

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"Я наполягаю на тому і вимагаю від кожного чиновника, щоб ми по-людськи дивилися на ці проблеми, і кожен у своїй сфері, чого б вона не стосувалася, впроваджували абсолютну безбар'єрність, підтримку цих людей", - сказав він.

Гройсман наголосив на необхідності у сприянні повноцінній інтеграції людей з інвалідністю в суспільство.

Він також зауважив, що сьогодні уряд розглядає низку питань, які стосуються проблем людей з інвалідністю.

"Це потребує нашої особливої уваги, не тільки в особливі дати, а й щодня", - сказав глава уряду.

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