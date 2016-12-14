Кабмін призначив уповноваженого з прав людей з інвалідністю
13:21, 14 грудня 2016Країна
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Раїса Парасюк призначена на посаду урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю.
Раїса Парасюк / Фото: УНІАН
Кабінет міністрів України призначив Раїсу Парасюк на посаду урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.
Читайте такожПідписаний указ про посилення відповідальності за порушення прав людей з інвалідністюВідповідну пропозицію вніс прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Давайте приймемо (рішення) призначити Раїсу Василівну Парасюк урядовим уповноваженим з прав людей з інвалідністю", - сказав він.
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