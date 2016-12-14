Кабмін призначив уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Кабінет міністрів України призначив Раїсу Парасюк на посаду урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Читайте такожПідписаний указ про посилення відповідальності за порушення прав людей з інвалідністюВідповідну пропозицію вніс прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. "Давайте приймемо (рішення) призначити Раїсу Василівну Парасюк урядовим уповноваженим з прав людей з інвалідністю", - сказав він.