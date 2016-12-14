Епідемічний поріг щодо грип та ГРВІ перевищено в 11 регіонах України та Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам завідувач Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я Тетяна Дихановська.

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За її словами, найвищі показники зареєстровано в Чернівецькій області, найнижчі – у Закарпатській.

"На 49-му - з 5 по 11 грудня - на грип та ОРВІ в Україні захворіли понад 300 тисяч осіб, з них 67 % - діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 30,9 % більший за попередній період. На звітному тижні темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 15,5 % та 26,2 % відповідно. Це відбулося за рахунок значної активності епідемічного процесу у Чернівецькій", - зазначила Дихановська.

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Експерт також підкреслила, що на 32,5 % зросла кількість хворих, які звернулися за медичною допомогою і потребували госпіталізації.