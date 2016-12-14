Епідеміологи прогнозують пік епідемії грипу в Україні в лютому
Підвищення рівнів захворюваності почнеться в середині січня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам завідувач Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я Тетяна Дихановська.
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За словами експерта, на 49-му тижні Україна переступила через епідемічний поріг із захворюваності на грип і ГРВІ, але це ще не пік.
«Упродовж наступного – 50-го – тижня ми очікуємо значне зниження показників захворюваності завдяки обмежувальним заходам у школах. Епідпоріг піде на спад. Адже діти – основне джерело інфекції, вони спілкуються в тісних колективах і обмінюються вірусами, будучи джерелами зараження для своїх домашніх (дорослих)», - сказала Дихановська.
Разом з тим експерт наголосила, що пік захворюваності на грип в Україні епідеміологи очікують в лютому 2017 року.
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«Підвищення рівнів захворюваності почнеться в середині січня, з піком у лютому (зазвичай на 6-7-8-й тижні). І далі поступове зниження епідпорогу в березні», - сказала Дихановська.