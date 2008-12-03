Склянка журавлиного соку щодня - найкраща профілактика циститу

Склянка журавлинного соку щодня послужить кращою профілактикою інфекцій сечових шляхів, повідомляють медики Американської урологічної асоціації. Журавлина вже давно використовується як домашній засіб лікування нескладних сечових інфекцій, завдяки високому вмісту різних кислот /лимонної, яблучної та інших/ ягода допомагає стримувати ріст бактерій в сечовивідних шляхах організму.

При виникненні інфекції бактерії проникають у сечові шляхи і швидко розмножуються в уретрі, викликаючи запалення і роздратування. Якщо вчасно не виявити запальний процес, бактерії можуть потрапити углиб сечових шляхів до сечового міхура і нирок, пояснюють лікарі. Ураження нирок небезпечне розвитком серйозних хвороб, а також бактерійним зараженням кровотоку. Симптоми сечових інфекцій включають хворобливе сечовипускання, темний колір, неприємний запах і згустки крові в сечі. У складі журавлини знайдено багато вітамінів, а також цілий комплекс антиокислювальних речовин, здатних протистояти інфекційному зараженню. Хоча, за словами терапевтів, не дивлячись на всю очевидну користь, ягода не може допомогти при хронічному запаленні, коли застосування антибіотиків є незамінним.

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