Держлікслужба заборонила продаж партії фальсифікованого "Афлубіну"

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила продаж партії фальсифікованого препарату «Афлубін», що використовується при лікуванні грипу та ГРВІ.

Про це йдеться в розпорядженні Держлікслужби. Читайте такожСиропи проти кашлю шкодять дітям у віці до 4 років - лікарі Заборонено реалізацію та застосування «Афлубіну» (каплі оральні 20 мл) серії 7351286 з маркуванням виробника «Ріхард Біттнер АГ», Австрія. Згідно з розпорядженням, лікарський засіб цієї серії має бути знищений.

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