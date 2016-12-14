Держлікслужба заборонила продаж партії фальсифікованого "Афлубіну"
17:16, 14 грудня 2016Країна
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Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила продаж партії фальсифікованого препарату «Афлубін», що використовується при лікуванні грипу та ГРВІ.
Фото УНІАН
Про це йдеться в розпорядженні Держлікслужби.
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Заборонено реалізацію та застосування «Афлубіну» (каплі оральні 20 мл) серії 7351286 з маркуванням виробника «Ріхард Біттнер АГ», Австрія.
Згідно з розпорядженням, лікарський засіб цієї серії має бути знищений.
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