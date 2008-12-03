Компанія «Макс-Велл» не має ліцензії на виробництво ліків в Україні

Заступник начальника Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Інна ДЕМЧЕНКО підтверджує інформацію про те, що підприємство «Макс-Велл» не має відповідних дозвільних документів на виробництво лікарських препаратів.

Про це І.ДЕМЧЕНКО заявила УНІАН, коментуючи інформацію, опубліковану в газеті «Комсомольская правда» про те, що підприємство «Макс-Велл» не має відповідних сертифікатів на випуск лікарських препаратів, і існує загроза випуску небезпечних біологічних препаратів під торговою маркою «Макс-Велл» для реалізації як в Україні, так і в країнах СНД.

За словами заступника начальника Держслужби лікарських засобів, «на сьогодні компанія «Макс-Велл» не має ліцензії на виробництво лікарських засобів на території України».

Коментуючи інформацію про те, що президент компанії «Макс-Велл» не раз заявляв про те, що компанія займатиметься розробками нових імуно-біологічних препаратів, зокрема в онкології, І.ДЕМЧЕНКО зазначила, що на момент відкриття і запуску Бориспільського заводу на підприємстві не було відповідного дослідницького обладнання. «Я була дійсно присутньою на тому відкритті, і тоді ставилися питання керівництву. На той момент були тільки стандартні лабораторії з контролю якості лікарських засобів. Відділення ж фарм-розробок було дуже невелике і на той момент воно ще не було до кінця оснащене. Наукового аналітичного устаткування, яке може використовуватися в науково-дослідних інститутах, не було», - зазначила вона.

За її словами, поки що розцінювати внесок «Макс-Велл» у розвиток онкології складно, «адже сьогодні ми говоримо про перспективи, про сподівання. Поки що це очікування. І сказати, що вони будуть реалізовані завтра, поки що неможливо».

У свою чергу голова комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА занепокоєна тривожною інформацією, що з`явилася в ЗМІ. Коментуючи інформацію про можливу загрозу виробництва небезпечних препаратів під торговою маркою «Макс-Велл», Т.БАХТЄЄВА зазначила: «Ми повинні все зробити, і комітет, і ви журналісти, щоб цього не допустити. Я не виключаю, що це може бути. Заради грошей і бізнесу сьогодні, на жаль, займаються всім, чим завгодно. Головне – це нажива. Я теж цим дуже стривожена. Ми займатимемося, підготуємо це питання на засідання комітету».

У свою чергу, виконавчий директор Асоціації фармацевтичних виробників України Олена АЛЕКСЄЄВА не змогла прокоментувати ситуацію, що склалася навколо компанії «Макс-Велл», оскільки підприємство навіть не входить в асоціацію виробників.

Як повідомлялося, завод «Макс-Велл» був відкритий у березні 2008 року в Борисполі (Київська область). Керівництво компанії заявляло, що в проект було вкладено близько 100 млн. дол., що є найбільшою інвестицією у фармакологічну галузь України.

1 грудня 2008 року газета «Комсомольская правда» надрукувала матеріал, про те що основним інвестором «Макс-Велл» є казахський бізнесмен Мухтар АБЛЯЗОВ, а сама компанія – казахською. Президент «Макс-Велл» - доктор Кен АЛІБЕК, розробник особливо смертельного вірусу сибірки. При цьому, за інформацією газети, існує загроза випуску небезпечних біологічних препаратів під торговою маркою «Макс-Велл» для реалізації як в Україні, так і в країнах СНД.