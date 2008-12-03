Чи відмінять в Україні обмеження націнок на ліки?

У Секретаріаті Президента України не виключають можливості зупинення дії постанов уряду, які обмежують націнки на лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК повідомила, що сьогодні Кабінет Міністрів та Секретаріат Президента пікетували представники Херсонської та Миколаївської спілки підприємців фармацевтичної галузі, які вимагають скасувати три постанови уряду щодо фармацевтичної діяльності.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО опікувався цим питанням вже давно. Зокрема, ще 28 листопада Секретаріат Президента за дорученням глави держави звернувся з відповідним листом до Кабінету Міністрів з проханням невідкладно розглянути це питання і переглянути постанови. «Звичайно, якщо в певний короткий період часу ці питання не будуть вирішені Кабінетом Міністрів України, то у Президента України є вплив на ці питання, в тому числі шляхом зупинення відповідних постанов уряду”, - сказала М.СТАВНІЙЧУК. “Але, - додала вона, - задля того, щоб не застосовувати механізм зупинення та звернення до Конституційного Суду, було звернення до Кабінету Міністрів в добровільному порядку переглянути відповідні постанови».

Як повідомляв УНІАН, постановою від 17 жовтня № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» Кабмін обмежив граничні торговельні надбавки не вище 15% на оптову та не вище 35% на роздрібну реалізацію медикаментів з Національного переліку та встановив межу у 10% від оптової ціни виробника на лікарські засоби, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти.

Водночас, за даними Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (ДСЛЗВМП), за місяць - з 17 жовтня по 18 листопада - в Україні закрилося більш як 500 аптек. В результаті було звільнено 2,5 тисячі співробітників і ще кілька тисяч відправлено у неоплачувані відпустки.

У Держслужбі пояснюють таку ситуацію обмеженням максимальної націнки на ліки. Учасники фармацевтичного ринку вважають, що Кабмін встановив дуже маленьку рентабельність на ліки. "Нормальна націнка для роздрібного продажу 28-31%", - вважає голова Миколаївської фармацевтичної асоціації Олена ПРУДНИКОВА. На думку представників ДСЛЗВМП, у сільських населених пунктах вона має бути ще вище - близько 35%.

Як наслідок, стверджує прес-секретар ДСЛЗВМП Олена ЛИЦОЄВА, зараз аптеки заробляють тільки за умови великого товарообігу або на продажі дорогих імпортних ліків. "Вилучаються (з продажу) дешеві ліки, а це в першу чергу вітчизняна продукція", - пояснює вона.

В результаті українські виробники скорочують обсяги свого виробництва. "Ми зараз випускаємо менше лікарських препаратів, - повідомив керівник прес-служби Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу Василь МАНЬКО. - Головна причина в тому, що дистриб`ютори перестали нам платити".