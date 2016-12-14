У цьому епідемсезоні на грип та ГРВІ можуть перехворіти 8 млн мешканців України - епідеміологи

Враховуючи високу мінливість вірусів грипу з урахуванням оновленого складу вірусів, що вірогідно циркулюватимуть на території країни, погіршення соціально-економічної ситуації у новому сезоні можна очікувати збільшення кількості захворілих в Україні до 8 млн. осіб. Про це УНІАН повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте такожЕпідемічний поріг щодо грип та ГРВІ перевищено в 11 регіонах України та Києві

Серед інфекційних захворювань, які офіційно реєструються в Україні, грип та ГРВІ в загальній сукупності становлять понад 90%. Щороку практично кожний шостий мешканець України залучається до епідемічного процесу з грипу та ГРВІ.

Щорічно епідемічний сезон з грипу триває орієнтовно з вересня - жовтня по березень - квітень. У цей період є найбільший ризик заразитися небезпечним недугом.

Грип – це висококонтагіозне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Джерелом інфекції при грипі є хвора людина. Особливо заразна інфікована людина при грипі в розпал хвороби, в гарячковому стані. Період зараження продовжується в середньому 4-7 днів. Передача інфекції відбувається головним чином повітряно-крапельним шляхом.

Щорічна вакцинація є найефективнішим засобом для захисту організму від вірусів грипу. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною.

Читайте такожРівень захворюваності на грип і ГРВІ перевищує показники минулого року на 20% - МОЗ

На підставі узагальнених результатів вивчення циркулюючих штамів вірусів грипу ВООЗ рекомендувала для виробників імунобіологічних препаратів включити до складу грипозних вакцин наступні штами вірусів, що вірогідно будуть циркулюватимуть у Північній півкулі в епідсезоні 2016 – 2017 років, в тому числі й на території України:

– А/Каліфорнія/7/2009(H1N1)pdm09-подібний вірус,

– A/Hong Kong /4801/2014 (H3N2) подібний вірус,

– вірус B/Brisbane/60/2008.

Для чотирьохвалентної вакцини, крім вищевказаних компонентів, рекомендується включити В/Phuket/3073/2013 подібний вірус.

***

Штам грипу типу А (Н1N1), який ще називають пандемічний, або свинячий грип вже кілька разів завдавав значної шкоди людству (пандемія Іспанки, Мексика 2009 рік). Вчені стверджують, що можливо він передався людині від свиней, а згодом поширився від хворої людини до здорової. У переважної більшості людей в усьому світі хвороба протікає у вигляді грипоподібного захворювання без ускладнень та закінчується повним одужанням за тиждень навіть без медикаментозного лікування.

Проте важка форма перебігу хвороби характеризується швидко прогресуючою первинною вірусною пневмонією, яка, на відміну від бактеріальної пневмонії, не чутлива до антибіотиків і без правильного лікування може призвести до летального результату протягом 24 годин після появи перших ознак ускладнення.