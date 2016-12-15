Україна використовуватиме хорватський досвід щодо психосоціальної допомоги бійцям АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу посол України в Хорватії Олександр Левченко в рамках проекту «Дипломати без кордонів».

«Після участі наших бійців у бойових діях, на фронті, на жаль, є проблема психічного розладу, яка може заважати нашим молодим хлопцям нормально жити і пристосовуватися до життя у мирний час», - зауважив Левченко.

За словами посла, Хорватія також зіткнулася з цією проблемою після масової демобілізації військ у 1995 році і має великі напрацювання, як запобігти таким психічним розладам.

«У нас уже побувало три групи психологів Національної гвардії, МВС, Міноборони, які вивчали цей передовий хорватський досвід з тим, щоб запобігти непотрібним втратам, самогубствам, які є гірким наслідком важких і трагічних боїв на фронті», - повідомив Левченко. Він також додав, що хорватські психологи приїхали в Україну для проведення відповідних тренінгів.

За словами Левченка, четверта група психологів Міноборони готується до приїзду в Хорватію.

«Я думаю, що ми будемо продовжувати цю тему обов’язково, оскільки немає кому в Європі ділитися таким досвідом. Є, мабуть, ще Ізраїль, США, але там своя, інша специфіка, а цей хорватський досвід ми будемо використовувати активніше, щоб відбулася соціальна адаптація бійців», - наголосив посол.