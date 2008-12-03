Щороку збільшується кількість жінок, які звертаються до медичних установ з приводу різних доброякісних утворень молочних залоз.

Чим обумовлена поява даних захворювань? Генетичною схильністю, великою кількістю абортів, курінням, різними захворюваннями жіночої статевої сфери, гормональними порушеннями, а також прийомом гормональних контрацептивів.

Аденома молочної залози – це доброякісне новоутворення, яке виникає із залозистої тканини молочних залоз. Це захворювання часто діагностується пацієнтками самостійно, під час огляду грудей.

Саме тому лікарі підкреслюють важливість регулярного огляду молочних залоз, особливо це актуально для жінок після тридцяти років.

Аденома молочної залози дуже добре промацується і має чіткі, добре помітні контури. Виглядає це новоутворення, як кулька, яка може міняти своє розташування час від часу. Слід також відзначити, що іноді трапляється так, що аденома може збільшуватися, причому дуже швидко.

Це пояснюється поряд певних подразників. За декілька місяців новоутворення може збільшитися в два або навіть три рази.

Слід також сказати, що це захворювання характеризується тим, що виникає зазвичай у молодих жінок, причому раніше, ніж мастопатія. Аденома може бути і множинною. Множинна аденома спостерігається приблизно в двадцяти відсотках випадків. Важливо також відзначити, що новоутворення можуть з`явитися як в одній молочній залозі, так і у двох.

Так які ж симптоми має аденома молочної залози?

Потрібно сказати, що аденома зазвичай визначається шляхом використання методу пальпації. При обмацуванні грудей жінка може наткнутися на твердий згусток або вузол, що має чіткі межі і певний розмір. Цей згусток не болить, навіть при натисканні. Вузлик, що утворився, легко переміщається під шкірою.

Важливо також відзначити, що шкіра над аденомою не змінюється, зберігає колір, не має ніяких видимих пошкоджень.

Найбільшою проблемою є те, що вік, в якому з`являється аденома, може бути дуже раннім. Дане захворювання спостерігалося у дівчаток у віці чотирнадцяти років.

Є декілька способів лікування аденоми. Найкардинальнішим з цих способів вважається хірургічне втручання, яке, проте, застосовується рідко.

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