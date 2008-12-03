У Зімбабве лютує холера

У південноафриканській республіці Зімбабве лютує епідемія холери, повідомляє Reuters.Спалах захворювання стався через вживання забрудненої води місцевим населенням, і стрімко поширюється по сусідніх областях. За останніми даними, від холери в Зімбабве загинуло вже більше 500 осіб.

Як повідомили представники Всесвітньої організації охорони здоров`я, кількість жертв продовжує зростати і на даний момент складає близько 10 тисяч осіб. Але, як інформує ВВС, посилаючись на дані ООН, кількість зареєстрованих випадків зараження вже перевищила 11 700 осіб.

Нестача питної води та відсутність санітарних умов для бідного населення стали основними причинами епідемії. Так, у понеділок в столиці Зімбабве Хараре через відсутність хімікатів для очищення національна компанія водопостачання припинила подачу води, залишивши без джерела пиття майже усе місто.

Крім того, у зв`язку з цими подіями закрилися деякі держустанови, а люди стоять у чергах за водою, деякі навіть копають колодязі.

Водночас, люди не можуть отримати відповідне лікування через страйк лікарів.

Міжнародні гуманітарні організації продовжують доставляти у ці віддалені африканські райони воду та ремонтні каналізаційні споруди, але їх зусиль недостатньо - холеру вже зафіксовано у прикордонних районах сусідніх країн, зокрема, Ботсвани і ПАР.

Холера вважається звичним захворюванням для Зімбабве, але нинішній спалах вже став найбільш серйозною епідемією із 2000 року, передає BBC.

Холера є інфекційним захворюванням, що передається через воду. Її звичайними симптомами є діарея, висока температура та нудота. Для запобігання зараження, як правило, досить дотримуватися елементарних правил гігієни і не пити брудну воду, в іншому випадку, без своєчасної медичної допомоги, захворювання є смертельним.

Нагадаємо, влітку цього року в Дніпрі виявили безпечний для людини вірус холери.

NEWSru.com