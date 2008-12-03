Що таке імунітет?

Давайте ж спробуємо розібратися з тим, що слід розуміти під словом імунітет, що саме це поняття включає, адже воно постійне на слуху, і ми маємо загальне поняття про нього, але не всі з нас знайомі з тим, що входить в імунну систему.

Тож імунна система включає тимус, або інакше вилочкову залозу; печінку, селезінку, кістковий мозок, лімфоїдні утворення товстої кишки і червоподібного відростка, лімфовузли, лімфоїдні органи.

Крім всього перерахованого це і особливі гени імунітету, які «наглядають» за імунними реакціями, а також циркулюючі і тканинні імунокомпетентні клітини кістковомозкового походження.

Далі слід сказати про лімфоцити, що входять в імунну систему. Сімдесят п`ять відсотків від загальної кількості лімфоцитів в організмі складають Т-лімфоцити, тобто тимусзалежні. Це білі кров`яні клітини, які виробляються тимусом, які здатні руйнувати чужорідні клітини.

Не можна не згадати і про В-лімфоцити, які не є тимусзалежними, їх виробляє кістковий мозок. Вони долають “ворога” за допомогою антитіл, що є молекулами імуноглобуліну.

Тепер перейдемо до макрофагів і фагоцитів, ще одних складових нашої імунної системи. Вони є клітинами-фільтрами, дія яких направлена на нейтралізацію шкідливих бактерій, залишків клітин, токсичних для організму частинок.

Ну і замикає список інтерферон, що є особливим білком, вироблення якого є реакцією на підвищення температури тіла і інші речовини, здатні чинити гідний опір будь-яким вірусам.

Якщо ж ви стали помічати за собою швидку стомлюваність, вас не покидає відчуття слабкості, порушується сон, знижується працездатність, ви часто хворієте на простудні захворювання або вас переслідує алергія, то ці симптоми є свідоцтвом того, що ваш імунітет ослаблений.

Ослаблення імунітету може бути викликане стресом, перевтомою, переохолодженням, авітамінозом, одержаною травмою, або обумовлене незбалансованим харчуванням, тривалим прийомом медикаментів, хірургічним втручанням. Синтез власних імуноглобулінів починається ще з моменту вагітності, приблизно на десятому-дванадцатому тижні, а його формування відбувається впродовж всього нашого життя.