"ПриватБанк" перерахував понад мільйон гривень для дітей з онкозахворюваннями

Як повідомила прес-служба банку, за умовами акції, щоразу, коли клієнти розраховуються картками за покупки, з цього фонду на допомогу дітям автоматично перераховується 10 грн.

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«Перед Святим Миколаєм і Різдвом стати чарівником дуже просто, для цього навіть не потрібно перераховувати кошти, просто підтримати акцію, оплачуючи покупки не готівкою, а картками нашого банку», – пояснила керівник благодійних проектів«Приватбанку» Ганна Павлова.

За інформацією банку, першу партію медикаментів відправлено в Дніпропетровську дитячу обласну лікарню на суму 700 тис. грн, до кінця тижня партію препаратів майже на 500 тис. грн буде доставлено в Луганську обласну дитячу лікарню в Лисичанськ.

Банк зазначив, що всього в рамках акції вже у грудні буде забезпечено поставки найнеобхідніших препаратів у дитячі лікарні Львова, Херсона, Миколаєва й Одеси. У січні 2017 року готуються закупівлі необхідних для порятунку дітей медикаментів в інші медустанови України.

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Щоб стати учасником чарівної акції, потрібно зареєструватися на її сторінці в інтернеті на kc.pb.ua. Починаючи з 1 грудня і до нового року щоразу, коли учасники акції розплачуватимуться картками за покупки на суму понад 50 грн, з фонду акції буде автоматично перераховано 10 грн на придбання ліків для онкохворих дітей.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано за 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.