Дитячі лікарні отримають обладнання на понад 1,6 млн.грн.

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» і компанія «МакДональдз Юкрейн» передадуть 29 дитячим лікарням реанімаційне обладнання для новонароджених на суму 1 млн. 607 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000», цю суму було зібрано під час акції «Всесвітній день допомоги дітям», яка проводилася у всіх ресторанах «МакДональдз» в Україні.

Акція проводилась в усіх 63-х закладах «МакДональдз» у 19 містах України. У ній взяли участь більш як 350 тисяч відвідувачів та співробітників компанії.

Медичне обладнання буде передане 29 дитячим лікарням у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Києві, Кіровограді, Кременчуці, Кривому Розі, Луганську, Луцьку, Львові, Миколаєві, Мукачеві, Одесі, Полтаві, Рівному, Сімферополі, Севастополі, Сумах, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові, Чернівцях та Ялті.

Міжнародна благодійна акція «World Сhildren`s Day at McDonald’s» проводиться корпорацією McDonald’s, починаючи з 2002 року, у понад 100 країнах світу. Дата проведення акції приурочена до річниці прийняття Асамблеєю ООН Конвенції про права дитини (20 листопада 1989 року). Мета акції – збір коштів, які спрямовуються на реалізацію благодійних проектів, пов’язаних із захистом здоров’я дітей та покращенням умов їхнього життя в усьому світі. За 5 років компанії вдалося зібрати понад 124 млн. доларів США, які було передано на допомогу дітям у багатьох країнах світу. В Україні у межах благодійного проекту «Всесвітній день допомоги дітям в МакДональдз» (2002-2007 роки) компанія спрямувала понад 2 млн. 500 тис. грн. на допомогу 40 дитячим закладам у 28 містах України.

З 2005 року «Всесвітній день допомоги дітям у МакДональдз» проходить у партнерстві з МБФ «Україна 3000». Значний позитивний досвід фонду в сфері реалізації благодійних проектів допомагає обирати медичні заклади, які потребують допомоги найбільше, і зробити цю допомогу якомога ефективнішою. За кошти, зібрані під час акції 2005 року, було реконструйовано комплекс сімейних кімнат у відділенні дитячої онкології Інституту онкології АМН України. 2006 року реалізована благодійна акція «Здорове серце дитини», на кошти від якої було придбано кардіологічне обладнання для 18 дитячих лікарень України. 2007 року було вирішено закупити обладнання для надання невідкладної медичної допомоги і дитячі електровідсмоктувачі для 30 лікарень в усіх областях України.