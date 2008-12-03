Заборонять введення в експлуатацію об`єктів без пандусів

Кабінет Міністрів планує запровадити законодавчу норму про заборону на введення в експлуатацію об`єктів без пандусів, які забезпечують безперешкодні можливості для пересування інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні уряду, представляючи проект розпорядження Кабміну про пріоритети державної політики на 2009 рік у сфері забезпечення прав інвалідів.

«Проект розпорядження передбачає заборону введення в експлуатацію завершених будівельних об`єктів без пристосувань їх до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд також планує ініціювати внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачають запровадження штрафних санкцій і відповідальність керівників підприємств за введення в експлуатацію об`єктів без пандусів.

Прем`єр повідомила, що кошти, зібрані внаслідок штрафних санкцій, йтимуть на створення умов для безперешкодного пересування інвалідів.

«Я думаю, настав час, і це передбачено проектом розпорядження, розробити та затвердити зміни до Правил дорожнього руху та інших нормативних актів, що стосуються розмітки дорожно-вуличної мережі з урахуванням потреб інвалідів. Це не потребує великих грошей, але це буде ще одним кроком, який дасть змогу створити такий простір для пересування інвалідів, який існує у всіх інших демократичних країнах», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також запропонувала під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2008 рік передбачити витрати на підтримку паралімпійського руху, а також виробничої та культурної діяльності громадських організацій і об`єднань інвалідів.

Проект розпорядження Кабміну передбачає цілу низку заходів, що стосуються надання медичних послуг і реабілітації інвалідів, забезпечення харчування в інтернатах і госпіталях для інвалідів Великої Вітчизняної війни та ін.

Крім того, уряд ініціює створення в структурі Міністерства освіти та науки окремого управління з питань виховання і навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями, а також аналогічних підрозділів у структурі органів місцевого самоврядування.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що сьогодні відзначають Міжнародний день інвалідів, і тому вона вважає знаковим ухвалення розпорядження про пріоритети державної політики на 2009 рік у сфері забезпечення прав інвалідів. Проект відповідного розпорядження було підтримано сьогодні одностайно на засіданні уряду.