Президент запевняє, що докладе всіх зусиль для вирішення проблем інвалідів в Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що зробить все, щоб органи влади, ділові кола, громадські організації, українське суспільство спрямували свої зусилля на вирішення проблем і підтримку людей з особливими потребами.

Про це йдеться у зверненні глави держави з нагоди Міжнародного дня інвалідів, обнародуваному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО закликав громадян України відкрити свої серця для співвітчизників з обмеженими фізичними можливостями. Президент нагадав, що у вересні цього року він підписав документи про приєднання України до Конвенції Організації Об`єднаних Націй про права інвалідів.

“Відтепер наша держава несе відповідальність за виконання взятих на себе зобов`язань перед світовою спільнотою. Ще більшу відповідальність маємо перед людьми з особливими потребами”, - наголошується у зверненні.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що органи влади повинні якнайшвидше пристосувати наші вулиці, установи, будинки, транспорт до потреб інвалідів.

“Наше завдання – створити усі необхідні умови для їх самореалізації, духовного й культурного зростання, гарантувати їм доступ до гідної освіти й робочих місць. Це потрібно не тільки для інвалідів. Це конче необхідно для всіх нас. Адже йдеться про рівень гуманності й цивілізованості нашого суспільства”, - сказав він.

Президент України висловив вдячність всім, хто піклується про людей з обмеженими можливостями, хто виявив милосердя і простягнув руку допомоги тим, хто її найбільше потребує.