Перша допомога при підозрах щодо інфаркту

Під час такого нападу нітрогліцерин, що раніше полегшував стан, майже не зменшує болів і дає лише короткочасний ефект. І лише виклик лікаря швидкої допомоги з введенням хворому високоефективних лікарських засобів, знімають напад. В розпал болю хворий стає блідим, пульс – слабким і частим, артеріальний тиск різко падає. Це найнебезпечніший період протягом всієї хвороби, що вимагає негайного втручання лікаря і термінової госпіталізації.

Якщо у людини вперше виникла стенокардія або розвинувся напад болю в грудях, що супроводжується слабкістю, холодним потім, нудотою і блювотою, запамороченням або короткочасною втратою свідомості, украй важливо відразу ж викликати лікаря. Тільки лікар в змозі оцінити характер тих або інших проявів хвороби і призначити додаткові дослідження, які дозволять поставити точний діагноз, вирішити питання про необхідність госпіталізації і рекомендувати правильне лікування.

У всіх випадках хворого з підозрою на інфаркт міокарда направляють у стаціонар, де його ретельно обстежують, спостерігають і інтенсивно лікують. У спеціалізованих кардіологічних відділеннях є реанімаційні палати і блоки інтенсивної терапії, куди поміщають тяжкохворих, щоб встановити за ними постійний електрокардіологічний контроль і посилене спостереження. У цих палатах і відділеннях справляються з такими ускладненнями інфаркту міокарду, які ще 10–15 років тому вважалися несумісними з життям.

У деяких хворих інфаркт міокарду розвивається раптово, майже без всяких передвісників. Проте, якщо провести обстеження таких «здорових» людей до інфаркту міокарда, то в більшості випадків можна виявити ті або інші ознаки, що свідчать про атеросклероз судин серця або про порушення обміну речовин, які розлилися задовго до інфаркту.

Встановити діагноз інфаркту міокарда іноді буває нелегко, розпізнаванню допомагають електрокардіографія, дослідження біохімічного складу крові і інші допоміжні діагностичні методи.

У багатьох країнах світу, проводяться профілактичні обстеження населення для з`ясування приховано протікаючої ішемічної хвороби серця і атеросклерозу коронарних артерій, але поки такі огляди не носять ще повсюдного характеру. На жаль, не все населення охоче відгукується на такі заходи, хоча це один з прямих шляхів оцінки стану здоров`я і своєчасного вживання заходів по його збереженню.

Необхідності дотримуватися дієти з низьким змістом жирів, обмежити прийом алкоголю, відмовитися від куріння, добиватися зниження надмірної маси тіла, дотримувати адекватний режим фізичної активності, уникати стресів, навчитися способам зняття емоційної напруги.