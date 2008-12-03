Як подолати безсоння

На думку медиків, сон, що наступає під впливом хімічних препаратів, - штучний і схожий на непритомність. Недаремно у людей, які засипають за допомогою снодійного, часто відсутні сновидіння. Це пояснюється тим, що хімія пригноблює нервову систему. До того ж, поступово може наступити звикання до пігулок, і людина вже не зможе без них заснути. Відмова від снодійного після тривалого прийому може бути причиною тремора, галюцинацій, параної і навіть епілептичних припадків.

Потреба уві сні визначається в першу чергу віком людини. Так, немовлята сплять по 20 годин, дорослим зазвичай вистачає 8 годин, немолоді відчувають себе відпочившими за 6 годин. Проте не завжди вдається "увірвати" навіть це час. Якщо такий графік триває достатньо довго, то незабаром може прийти стан постійної сонливості. За статистикою, нею страждають до 46% жителів мегаполісів. Особливо яскраво вона виявляється в холодну пору року, коли організм "згадує" про зимівлю. Ризик дістати постійну сонливість збільшується, якщо чоловік веде нічний спосіб життя, постійно переміщається з одного часового поясу в інший, працює в задушливому офісі і не має чіткого робочого графіка.

Найефективніші і безпечніші способи засипати без проблем пропонує народна медицина. По-перше, треба спати на животі, підклавши під голову низьку подушку, або на лівому боці (всупереч розхожій думці, це аніскільки не заважає серцю, а ось робота шлунково-кишкового тракту поліпшується).

По-друге, лягаєте спати в один і той же час, заздалегідь провітривши приміщення і прийнявши теплий душ. Перед сном не варто пити міцний чай і каву, вживати спиртні напої.

Від безсоння також допомагають трав`яні подушки, які неважко зробити самостійно. Візьміть листя папороті, лавра, ліщини, пом`яті, герані, материнки, квіти безсмертника, хвою сосни, пелюстки троянд. Можна використовувати комбінацію з декількох рослин: наприклад, лавр, папороть і хміль. Висушіть їх, набийте ними подушки і помістіть на батарею. Аромат розповсюдиться по всій кімнаті і навіє сон. Не перешкодить і покладений під подушку матерчатий мішечок з подрібненим хмелем.

Не варто нехтувати теплими ваннами, ароматизованими ефірними маслами (м`ятне, ромашкове, апельсинове), настоями запашних рослин (хвоя, календула, пом`ята і материнка), а також відваром валеріани. Сприяють міцному сну гарячі ножні ванни з календулою, низкою, м`ятою і материнкою. Прийнявши ванну, не розтирайтеся рушником і відразу лягайте в ліжко.

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