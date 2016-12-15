Штаб Ахметова продовжує допомагати дітям, пораненим у ході військових дій на Донбасі

Дітей привітали з наступаючими святами та вручили їм подарунки.

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«Гуманітарний штаб підтримує зв'язок з усіма пораненими дітками, яким допомагав пройти лікування та реабілітацію. З багатьма дітьми та батьками у нас вже склалися теплі дружні стосунки. У подарунок ми привезли маленького Ведмедика, який нагадає, що в Штабі у дитини є друзі, до яких він завжди може звернутися за допомогою», - сказала Юлія Герасименко, керівник програми Штабу «Адресна допомога».

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Сувеніри на пам'ять співробітники Штабу Ахметова вже передали 16 дітям, які проживають у Дніпропетровську, Маріуполі, Краматорську та Бахмуті. Серед них – Владик Потин, поранений в Авдіївці взимку 2014 року.

«Історія Владика особлива. Дитина вижила і відновилася після важкого поранення голови, незважаючи на невтішні прогнози лікарів. Такі діти перебувають у фокусі нашої уваги. Гуманітарний штаб готовий і надалі адресно надавати допомогу дітям, постраждалим від конфлікту на сході України», - заявила Герасименко.

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До кінця року подарунки будуть відправлені в Слов'янськ, Авдіївку, Мар'їнку, Горняк, Красногорівку, Щастя, а також в населені пункти Ясинуватського, Волноваського та Тельманівського районів. Подарунки отримають усі 57 дітей, яким була надана допомога в рамках проекту Гуманітарної штабу Ріната Ахметова «Реабілітація поранених дітей».