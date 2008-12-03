МОЗ пропонує скасувати обмеження на формування цін на імпортні ліки

Міністерство охорони здоров`я України пропонує скасувати обмеження на формування в аптеках цін на імпортні ліки.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

«Головна проблема не в надбавках, оптовикам достатньо і 10% надбавки. Питання в коливанні курсу долара – сьогодні на складах оптовиків є ліки за курсовою ціною 4,85 грн., тоді як курс долара дотягує до 8 грн. Ми хочемо запропонувати формувати ціну відповідно до реального курсу долара», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр визнав, що через нестабільність на фінансовому ринку в Україні виникає дефіцит імпортних ліків. «Хтось ще спекулює на цьому - виводить людей замість того, щоб допомогти», - додав він.

На думку В.КНЯЗЕВИЧА, скасування обмежень на формування цін на імпортні ліки дасть змогу забезпечити роздрібну мережу повним асортиментом лікарських засобів.

«Ми хочемо прив`язати вартість (ліків) до курсу долара, а торгові надбавки зберегти. Можливо, ми регулюватимемо надбавки на соціальний перелік ліків для населення», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 17 жовтня № 955 «Про заходи для стабілізації цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення» Кабмін обмежив граничні торгові надбавки не вище 15% на оптову й не вище 35% на роздрібну реалізацію медикаментів з Національного переліку і встановив обмеження в 10% від оптової ціни виробника на лікарські засоби, які закуповують державні та комунальні заклади охорони здоров`я за бюджетні кошти.