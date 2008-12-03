Ющенко зупинить рішення щодо націнок на ліки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про намір зупинити постанови уряду щодо обмеження націнок на лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після зустрічі з групою фармацевтів, які і вимагали скасування такого рішення уряду.

Водночас Президент наголосив, що він домовився з фармацевтами підписати меморандум щодо толерантної поведінки на ринку, а також дасть доручення контролюючим органам простежити спекулятивні ціноутворення.

Пояснюючи своє рішення зупинити постанови уряду, В.ЮЩЕНКО зауважив, що у будь-якій галузі, в тому числі фармацевтичній, є неприпустимим адміністративне регулювання.

Президент підкреслив, що будь-яка галузь має розвиватись на ринкових засадах.

З іншого боку, В.ЮЩЕНКО зауважив, що також важливо думати про існуючі цінові диспропорції та певну монополізацію фармацевтичного ринку.

Президент назвав неправильним те, що рішення уряду призвело до закриття більше тисячі аптек. «Це говорить, що підходи були вжиті неправильні», - сказав він і додав, що ці постанови були незаконними, оскільки вирішувати це питання має не уряд, а місцеві органи влади.

Також В.ЮЩЕНКО повідомив, що планує підписати сьогодні розпорядження, яким зобов’язати уряд, Генеральну прокуратуру, Державну податкову адміністрацію, Антимонопольний комітет «здійснити супровід» скасування постанов уряду і таким чином проконтролювати, щоб не було зловживань після скасування обмежень на націнку ліків. У цьому розпорядженні також буде зобов’язання протягом десяти днів доповісти Президенту про виконану роботу.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 17 жовтня № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» Кабінет міністрів обмежив граничні торговельні надбавки не вище 15% на оптову та не вище 35% на роздрібну реалізацію медикаментів з Національного переліку та встановив межу у 10% від оптової ціни виробника на лікарські засоби, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти.

За даними Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (ДСЛЗВМП), за місяць - з 17 жовтня по 18 листопада - в Україні закрилося більш як 500 аптек. В результаті було звільнено 2,5 тисячі співробітників і ще кілька тисяч відправлено у неоплачувані відпустки.

У Держслужбі пояснюють таку ситуацію обмеженням максимальної націнки на ліки. Учасники фармацевтичного ринку вважають, що Кабмін встановив дуже маленьку рентабельність на ліки. "Нормальна націнка для роздрібного продажу 28-31%", - вважає голова Миколаївської фармацевтичної асоціації Олена ПРУДНИКОВА. На думку представників ДСЛЗВМП, у сільських населених пунктах вона має бути ще вище - близько 35%.

2 грудня Кабмін і Секретаріат Президента пікетували представники Херсонської та Миколаївської спілки підприємців фармацевтичної галузі, які вимагають скасувати три постанови уряду щодо фармацевтичної діяльності.