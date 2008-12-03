Івано-Франківщина: лікарні отримали 20 автомобілів ”швидкої”

Сьогодні голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК вручив головним лікарям усіх 14 центральних районних лікарень, а також Івано-Франківській міській клінічній лікарні і трьом обласним лікувальним закладам, у тому числі дитячій клінічній лікарні та обласному перинатальному центру, ключі від 20 автомобілів швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, усі «Газелі» були закуплені за кошти спонсорів на суму понад 2 млн. грн.

«У медицині області, зокрема, сільській, проблем чимало, – зазначив у коментарі журналістам М.ПАЛІЙЧУК. – Це і непристосовані приміщення, потреба у ремонті багатьох ФАПів, відсутність необхідної медичної апаратури, і подекуди застарілі автомобілі швидкої допомоги, яким більше 20 років».

М.ПАЛІЙЧУК запевнив, що при формуванні обласного бюджету на 2009 рік на розвиток медицини буде закладено достатньо коштів, і він не допустить, щоб при можливих форсмажорних обставинах у медицини забирали кошти, як і в галузі освіти та культури. За його словами, у грудні медицина Прикарпаття профінансована на 100%.

Він також повідомив, що до кінця року від Міністерства охорони здоров’я в область надійдуть ще 20 «ВАЗів» для лікувальних закладів, і 7-9 «ВАЗів» облдержадміністрація закупить за кошти спонсорів.